Día de Año Nuevo Lunar con diferencia térmica de 10 unidades o más

Photo : YONHAP News

El martes 17, día de Año Nuevo Lunar, se espera que la temperatura matinal marcará un promedio de -5ºC a nivel nacional, pero hacia la tarde el frío remitirá y el mercurio alcanzará cotas de hasta 13ºC. En general, el termómetro oscilará entre -7ºC y 4ºC por la mañana y de 4ºC a 13ºC por la tarde. Así, habrá una amplia diferencia térmica intradía, de unas 10 unidades o incluso más.La calidad del aire será regular o mala en muchas zonas del país debido al estancamiento del flujo de corrientes, aunque por la tarde la concentración de partículas en suspensión disminuirá y marcará nivel normal o bueno.