Bronce para Kim Gilli en 1.000 metros de pista corta

Photo : YONHAP News

La surcoreana Kim Gilli se colgó la medalla de bronce en la prueba femenina de 1.000 metros de patinaje de velocidad en pista corta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán‑Cortina d'Ampezzo 2026.La patinadora, de 21 años, marcó un tiempo de 1:28.614 en la final disputada el día 16 (hora de Corea) en el Milano Ice Skating Arena. La medalla de oro fue para la neerlandesa Xandra Velzeboer, mientras que la plata quedó en manos de la canadiense Courtney Sarault.Con este bronce, Corea del Sur suma seis preseas en el medallero: una de oro, dos de plata y tres de bronce, situándose provisionalmente en la 16ª posición.