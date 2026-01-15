Gran congestión vehicular en Día de Año Nuevo Lunar

Photo : YONHAP News

Con motivo de la festividad del Año Nuevo Lunar, que se extiende del lunes 16 al miércoles 18, se registra una fuerte congestión en las autopistas de todo el país, siendo el martes 17, Día del Año Nuevo Lunar, cuando se prevé el mayor volumen de tráfico de los tres días.La Corporación Coreana de Autopistas estima que solo este martes unos 6,15 millones de vehículos se desplazarán por todo el país. Se calcula que los tiempos de viaje hacia Seúl serían de hasta 10 horas desde Busan, 8 horas y 50 minutos desde Gwangju, 4 horas y 40 minutos desde Daejeon, y 6 horas desde Gangneung.El mayor nivel de congestión se prevé entre las 15:00 y las 16:00 horas en dirección a Seúl, y se espera que el tráfico comience a normalizarse alrededor de las 03:00 de la madrugada del miércoles 18, último día del periodo festivo.