Lee Jae Myung emite mensaje por Año Nuevo Lunar

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung emitió el martes 17 un videomensaje por Año Nuevo Lunar. Vestidos con hanbok, el traje tradicional coreano, el jefe de Estado y su esposa, la primera dama Kim Hye Kyung, saludaron a la población con deseos de paz y felicidad para todos.Lee, en particular, expresó su determinación de ser el servidor que los ciudadanos esperan, un presidente que sin vacilación avanza hacia la construcción de una Corea con la que sueña el pueblo. Comentó que porque cada individuo es diferente y único, en la sociedad existen diferentes perspectivas y opiniones sobre lo que ocurre alrededor, sin embargo una esperanza en común es disfrutar de una vida de bienestar y abrir un futuro mejor para las próximas generaciones.Finalmente, el presidente agradeció a la población por la fortaleza mostrada durante el último año, periodo especialmente difícil para Corea debido a un caos sociopolítico sin precedentes. Enfatizó que fue por cada uno de los integrantes de la sociedad surcoreana, quienes hicieron su parte desde sus hogares o lugares de trabajo e incluso alzaron sus voces en las calles en aras de la democracia y la justicia, que el país se normalizó antes de lo esperado.