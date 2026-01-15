Photo : YONHAP News

Mientras la Casa Blanca exhorta a los aliados a asumir una mayor responsabilidad en asuntos militares, el subsecretario de Defensa estadounidense, Elbridge Colby, mencionó a Corea del Sur, refiriéndose a este país como un "aliado ejemplar".Esta evaluación surgió durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, celebrada el día 14, al solicitar Colby a los aliados europeos que ampliasen su papel militar. Sobre Corea del Sur en concreto, destacó que Seúl se muestra dispuesto a ejercer un rol de liderazgo en la defensa de la península coreana mediante armamento convencional frente a las amenazas de Corea del Norte. Así, el subjefe del Pentágono implicó que, al igual que Corea, Europa debería asumir una mayor responsabilidad para la seguridad continental contra Rusia.Colby también elogió a Corea del Sur por la promesa que hizo de destinar el 3,5% del producto interior bruto a gastos de defensa, recalcando que es la primera nación no perteneciente al sistema de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) en tomar tal compromiso.