Corea del Norte completa obras de vivienda en Pyongyang

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha completado las obras para aumentar la oferta de vivienda en Pyongyang, un proyecto quinquenal que el régimen llevó a cabo como una tarea nacional prioritaria para construir 50.000 nuevos hogares en el área capitalina.Al cubrir la noticia el martes 17, la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, así como otros medios informativos del país detallaron que a la ceremonia de fin de obras asistió Kim Jong Un para conmemorar la culminación del proyecto. El acto celebró específicamente la finalización de la última fase de las obras, la cual consistió en la construcción de 10.000 nuevas viviendas en el distrito de Hwaseong, en Pyongyang.La puesta en marcha del proyecto quinquenal fue aprobada en el Congreso del Partido de los Trabajadores, organizado a inicios del año 2021, con el objetivo de habilitar un total de 50.000 nuevas viviendas en la ciudad capital -10.000 unidades al año durante media década- a fin de solucionar el desequilibrio entre oferta y demanda de viviendas en Pyongyang.En el acto de culminación de obras, acompañó a Kim Jong Un su hija Kim Ju Ae y su presencia fue destacada con particular interés por los medios norcoreanos. Llamó la atención que divulgaran imágenes de Kim Ju Ae interactuando con ciudadanos comunes, algo bastante inusual porque hasta ahora todas las veces se la había visto solamente al lado de su padre o rodeada de funcionarios de alto rango del Partido de los Trabajadores.