Constructoras rusas realizan ofrendas de flores por natalicio de Kim Jong Il

Photo : YONHAP News

Varias empresas de construcción rusas realizaron ofrendas de flores por el natalicio de Kim Jong Il, el difunto padre y predecesor del actual dirigente norcoreano Kim Jong Un, fecha que se celebra cada 16 de febrero.Según informó el medio especializado en noticias sobre Corea del Norte, NK News, 10 constructoras y un centro de educación superior especializado en administración de empresas de Rusia enviaron coronas de flores en conmemoración de la ocasión. Entre ellas se incluían siete compañías con sede en Moscú u otras zonas al oeste del territorio ruso, y tres que operan en Siberia.El gesto refleja el aumento de los intercambios entre Pyongyang y Moscú, sobre todo la cooperación económica entre ambas naciones y los envíos de trabajadores norcoreanos a Rusia. Respecto a lo último, se detectan indicios de contratación de trabajadores procedentes de Corea del Norte por parte de empresas rusas de los sectores constructor y textil, pese a que la Organización de las Naciones Unidas prohíbe toda actividad con fines lucrativos realizada por personas de nacionalidad norcoreana en el extranjero.