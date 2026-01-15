Constructoras rusas realizan ofrendas de flores por natalicio de Kim Jong Il

Varias empresas de construcción rusas realizaron ofrendas de flores por el natalicio de Kim Jong Il, el difunto padre y predecesor del actual dirigente norcoreano Kim Jong Un, fecha que se celebra cada 16 de febrero.
Según informó el medio especializado en noticias sobre Corea del Norte, NK News, 10 constructoras y un centro de educación superior especializado en administración de empresas de Rusia enviaron coronas de flores en conmemoración de la ocasión. Entre ellas se incluían siete compañías con sede en Moscú u otras zonas al oeste del territorio ruso, y tres que operan en Siberia.
El gesto refleja el aumento de los intercambios entre Pyongyang y Moscú, sobre todo la cooperación económica entre ambas naciones y los envíos de trabajadores norcoreanos a Rusia. Respecto a lo último, se detectan indicios de contratación de trabajadores procedentes de Corea del Norte por parte de empresas rusas de los sectores constructor y textil, pese a que la Organización de las Naciones Unidas prohíbe toda actividad con fines lucrativos realizada por personas de nacionalidad norcoreana en el extranjero.