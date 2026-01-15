Takaichi dispuesta a negociar con Kim Jong Un regreso de japoneses secuestrados

Photo : YONHAP News

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, reiteró el lunes 16 su disposición a celebrar una cumbre con Kim Jong Un a efecto de tratar el asunto de los japoneses secuestrados por Corea del Norte y negociar su repatriación.Takaichi se expresó así durante una reunión que mantuvo con los familiares de los secuestrados, donde afirmó que lograr el regreso de los ciudadanos nipones cautivos aún en Corea del Norte es una de las prioridades de su Gabinete. Agregó que, por tanto, está dispuesta a hablar del tema directamente con el líder norcoreano.Esta no es la primera vez que la primera ministra japonesa exterioriza su voluntad de mantener una cumbre con Kim Jong Un para solucionar el problema de los japoneses secuestrados por agentes norcoreanos en el pasado. Lo hizo también en noviembre de 2025, aunque hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna del régimen de Pyongyang.