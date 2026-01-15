Baek Buhm Suk nuevo presidente del Comité Asesor del CDH

Photo : YONHAP News, Ministry of Foreign Affairs

Baek Buhm Suk, catedrático de la Escuela de Posgrado de Derecho de la Universidad Kyunghee, fue elegido el lunes 16 (hora local) como presidente del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) durante el 34º periodo de sesiones de este órgano, inaugurado ese mismo día en la ciudad suiza de Ginebra.El surcoreano ejerce como miembro del Comité Asesor desde 2020 y, actualmente, cumple su segundo mandato junto con otros 17 comisionados, todos especialistas en materia de derechos humanos.Sobre su elección, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que representa los esfuerzos que hace Corea del Sur para la protección y promoción de los derechos humanos, en sintonía con las acciones que la sociedad global despliega con el mismo propósito.