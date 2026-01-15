Corea del Sur apuesta por explorar nueva ruta del Ártico

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Océanos y Pesca presentó un plan para explorar una nueva ruta del Ártico y anticipó que para ello procederá a una operación piloto de un buque portacontenedores de 3.000 TEU por el polo norte en septiembre, entre el puerto surcoreano de Busan y la ciudad neerlandesa de Rotterdam.La naviera a participar será elegida entre abril y mayo mediante una convocatoria pública, la cual será gestionada conjuntamente por el ministerio y la Asociación Coreana de Navieras.Asegurar una ruta que atraviesa el Ártico acortaría en gran medida el viaje transoceánico en comparación con la ruta del canal de Suez usada actualmente, permitiendo así diversificar los bienes transportados vía marítima.Por lo pronto, se valoran varias opciones aparte de la Ruta del Mar del Norte que bordea la costa ártica de Rusia, incluida la de seguir el Paso del Noroeste, que atraviesa el archipiélago canadiense y las costas de Alaska entre el Atlántico y el Pacífico. Esto se debe a que muchas de las rutas del Ártico pasan por aguas rusas o zonas económicas exclusivas que ese país controla y, por ende, para usarlas es indispensable negociar con Moscú. Sin embargo, puede que este proceso no sea tan sencillo dadas las endurecidas sanciones internacionales que pesan sobre Rusia tras la guerra con Ucrania.