Miércoles despejado con frío moderado

El miércoles 18 se espera un día despejado con frío moderado, pues la temperatura marcará máximas de hasta 13ºC. Aunque por la mañana el termómetro registrará niveles relativamente bajos, entre -7ºC y 3ºC, se prevé que hacia la tarde subirá y oscilará entre 5ºC y 13ºC.Sin embargo, en la costa este habrá fuertes vientos por los que la sensación térmica bajará, al tiempo que se elevará el riesgo de incendios debido al tiempo seco que prevalece en esa zona del país. Se pronostica que en las áreas montañosas la velocidad del viento podría alcanzar hasta 70 kilómetros por hora.