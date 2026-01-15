Pyongyang acredita delegados para 9º Congreso del Partido de los Trabajadores

Photo : YONHAP News

La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte informó, el miércoles 18, que los representantes del Partido de los Trabajadores que participarán en el 9º Congreso del Partido rindieron homenaje el martes 17 en el Palacio del Sol de Kumsusan, donde descansan los restos mortales del fundador del país, Kim Il Sung, y de su hijo y sucesor, Kim Jong Il.Según el medio, en el mismo lugar también se celebró la ceremonia de entrega de credenciales a los delegados que asistirán al congreso, ocasión en la que Kim Il Sung y Kim Jong Il fueron proclamados asimismo como delegados del 9º Congreso.Durante el acto, altos funcionarios del Partido y del Gobierno definieron el próximo evento como "una ocasión trascendental para el desarrollo del Partido y de la revolución", destinada a establecer nuevas metas y directrices de lucha que permitan continuar con mayor ímpetu la era de creación y transformación sobre la base de los logros alcanzados. Corea del Norte anunció el pasado día 8 que el 9º Congreso del Partido de los Trabajadores se celebrará a finales de febrero.