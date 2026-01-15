Lee señala a políticos como responsables de especulación inmobiliaria

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung afirmó que, en el sistema de economía de mercado capitalista, no puede calificarse como un "mal social" la mera posesión de múltiples viviendas, y subrayó que el verdadero problema radica en los políticos que diseñaron y aplicaron normas que hicieron que la acumulación de inmuebles resultara rentable.Sus declaraciones se interpretan como una respuesta directa al líder del principal opositor Poder del Pueblo, Jang Dong Hyuk, quien recientemente criticó al mandatario por etiquetar indiscriminadamente a los propietarios de varias viviendas como un mal social y recurrir a la agitación en redes sociales.En una publicación, realizada en la madrugada del miércoles 18 en sus redes sociales, el presidente compartió una noticia que incluía las declaraciones de Jang y sostuvo que, en caso de tener que señalar responsabilidades, estas deberían recaer no en quienes aprovechan un sistema legal vigente, sino en los políticos que diseñaron e implementaron normas que hicieron rentable la posesión de múltiples inmuebles.Lee argumentó que la política, al tener la facultad de diseñar leyes e instituciones, debería haber convertido la posesión de múltiples viviendas en una carga, en lugar de otorgarle beneficios que terminaron fomentando la especulación.Si bien señaló que prohibirla por ley no es sencillo, defendió que corresponde a los responsables políticos utilizar instrumentos como regulaciones, impuestos y políticas financieras dentro del proceso legislativo y administrativo a fin de hacer que la posesión de múltiples viviendas resulte menos atractiva económicamente, incentivando así su reducción.En ese contexto, el mandatario aseguró que su Gobierno ejercerá plenamente la autoridad delegada por la ciudadanía para retirar los privilegios otorgados a la posesión de múltiples viviendas e imponer y gestionar con firmeza las responsabilidades y cargas correspondientes a quienes mantengan varios inmuebles.