Corea sigue en el 16º puesto en JJOO Milán-Cortina d'Ampezzo

Photo : YONHAP News

La delegación surcoreana no logró sumar nuevas medallas el martes 17 en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.En patinaje artístico femenino, Lee Hae In obtuvo 70,07 puntos en el programa corto disputado en el Ice Skating Arena de Milán y se ubicó en el noveno lugar entre 29 competidoras. Shin Ji A, por su parte, logró 65,66 puntos y quedó en la posición 14. Ambas intentarán mejorar su clasificación en el programa libre, que se celebrará el viernes 20 a las 3 de la madrugada (hora de Corea).En bobsleigh masculino por parejas, el equipo formado por el piloto Kim Jin Su y el freno Kim Hyeong Geun terminó en el puesto 13 con un tiempo total de 3 minutos, 43 segundos y 60 centésimas tras las cuatro mangas disputadas en el Centro de Deslizamiento de Cortina d'Ampezzo. En tanto, el equipo encabezado por el piloto Suk Young Jin, junto al freno Chae Byung Do, finalizó en la posición 19 con un registro de 3 minutos, 44 segundos y 61 centésimas.Por su parte, la selección femenina de curling cayó por 5-7 ante Suiza en su séptimo partido del round robin, celebrado en el Estadio Olímpico de Curling de Cortina, y suma ahora cuatro victorias y tres derrotas, ubicándose en el cuarto lugar junto a Canadá.Actualmente, Corea del Sur acumula una medalla de oro, dos de plata y tres de bronce, manteniéndose en el puesto 16 del medallero general.