GAFI mantiene en lista negra a Corea del Norte, Irán y Myanmar

Photo : YONHAP News

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió mantener a Corea del Norte, Irán y Myanmar en su lista negra durante la reunión plenaria celebrada del 9 al 13 en Ciudad de México.El organismo señaló que, tras evaluar el cumplimiento de los estándares internacionales contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, detectó deficiencias graves en los tres países, por lo que conservarán su estatus de jurisdicciones de alto riesgo.Corea del Norte e Irán seguirán sujetos a contramedidas, mientras que Myanmar permanecerá bajo medidas reforzadas de debida diligencia.Asimismo, Kuwait y Papúa Nueva Guinea fueron incorporados por primera vez a la lista de jurisdicciones bajo vigilancia reforzada.Durante la reunión también se aprobaron informes sobre nuevos riesgos, como el fraude cibernético y el uso de activos virtuales con fines ilícitos.