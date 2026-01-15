Menú principal Ver contenido

Fuertes atascos en último día del feriado de Año Nuevo Lunar

Write: 2026-02-18 13:16:58Update: 2026-02-18 13:47:12

Photo : YONHAP News

Las principales autopistas del país están registrando fuertes atascos el miércoles 18, último día del feriado de Año Nuevo Lunar.

La Corporación de Carreteras de Corea estima que unos 4,85 millones de vehículos utilizarán la red de autopistas a lo largo de la jornada.

Se estima que el trayecto hasta Seúl podría tomar hasta 6 horas y 40 minutos desde Busan; 5 horas y 40 minutos desde Daegu; 4 horas y media desde Gwangju; 3 horas desde Gangneung; y 2 horas y media desde Daejeon.

Con el avance del día y el aumento del flujo vehicular, se prevé que los tiempos de desplazamiento sigan alargándose durante el mediodía y la tarde. Las autoridades anticipan que la congestión en dirección a Seúl alcanzará su punto máximo entre las 3:00 y las 4:00 de la tarde.
