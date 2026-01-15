Menú principal Ver contenido

Tribunal dictará veredicto contra Yoon por presunta insurrección

Write: 2026-02-18 13:33:52Update: 2026-02-18 13:54:57

Tribunal dictará veredicto contra Yoon por presunta insurrección

Photo : YONHAP News

El Tribunal del Distrito Central de Seúl dictará el jueves 19 a las 3 de la tarde el veredicto en primera instancia del juicio contra el expresidente Yoon Suk Yeol, acusado de insurrección en relación con la declaración de la ley marcial del 3 de diciembre.

Junto a Yoon también recibirán sentencia siete altos mandos militares y policiales señalados por su presunta participación en el caso. Entre ellos se encuentran el exministro de Defensa, Kim Yong Hyun, y el excomisionado jefe de la Agencia Nacional de Policía, Cho Ji Ho. 

En la audiencia final, celebrada el pasado 13 de enero, el equipo del fiscal especial solicitó para el exmandatario la pena máxima prevista por la ley: la pena de muerte; en tanto que para Kim pidió cadena perpetua y para Cho una condena de 20 años de prisión. La sentencia se conocerá 443 días después de la declaración de la ley marcial.
