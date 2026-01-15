Menú principal Ver contenido

Política

14 generales fuera de las Fuerzas Armadas tras ley marcial

Write: 2026-02-18 13:51:25Update: 2026-02-19 15:30:03

Photo : YONHAP News

Un total de 14 generales fueron expulsados o destituidos de las Fuerzas Armadas tras la crisis de la ley marcial del 3 de diciembre de 2024.

Según el balance provisional presentado el día 12 por el Ministerio de Defensa, hasta ahora 35 personas han sido sancionadas en relación con la ley marcial. De ellas, 16 fueron expulsadas y 2 destituidas, además de registrarse degradaciones de rango y suspensiones de hasta tres meses.

Entre los oficiales generales, 14 abandonaron el servicio activo como consecuencia de las medidas disciplinarias.
