Operativo conjunto Corea-Camboya detiene a 140 estafadores

Photo : YONHAP News

Una unidad conjunta formada por policías de Corea del Sur y Camboya logró capturar en dicho país del Sudeste Asiático a varios prófugos buscados por la Interpol mediante notificación roja.Al respecto, la Agencia Nacional de Policía de Corea informó el miércoles 18 que, en coordinación con las autoridades camboyanas, detuvieron a un total de 140 personas, entre ellas seis altos cargos buscados por la Interpol, además de rescatar a cuatro ciudadanos surcoreanos.La Policía explicó que las detenciones fueron posibles gracias al fortalecimiento del sistema de cooperación y coordinación con las fuerzas de seguridad camboyanas.El pasado día 6, el equipo conjunto detuvo a un alto mando de una organización criminal acusado de haber estafado unos 8.400 millones de wones, tras localizar el hotel donde se ocultaba y bloquear las posibles vías de escape.Asimismo, el día 4 arrestó a otro responsable de una red de estafas tras una persecución de unos 500 metros, gracias al intercambio de información en tiempo real entre ambos países.