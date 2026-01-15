Más de 256 mil piezas del patrimonio coreano están en el extranjero

Photo : YONHAP News

Más de 256 mil piezas del patrimonio cultural coreano se encuentran actualmente fuera del país. Según datos de la Administración del Patrimonio Cultural y la Fundación del Patrimonio Cultural Coreano en el Extranjero, al 1 de enero de este año, se habían identificado 256.190 objetos distribuidos en 29 países.La investigación abarcó 801 museos, galerías e instituciones culturales en el extranjero y reveló un aumento de 8.472 piezas en comparación con el año pasado.Japón es el país que concentra la mayor cantidad, con 110.611 piezas confirmadas en su territorio -incluidos el Museo Nacional de Tokio y colecciones privadas-, lo que representa alrededor del 43% del total en el extranjero.Le siguen Estados Unidos, con más de 68 mil piezas; Alemania, con más de 16 mil; y Reino Unido, con más de 15 mil.