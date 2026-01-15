Jueves despejado

Photo : YONHAP News

El miércoles 18, último día del feriado por el Año Nuevo Lunar, el tiempo se mantuvo despejado en todo el país. Para el jueves 19 se prevé una jornada similar, con cielos mayormente claros. Así pues, las temperaturas matinales oscilarán entre los -8ºC y 1ºC, mientras que las máximas diurnas se situarán entre 4ºC y 13ºC.