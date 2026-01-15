Corea del Sur consigue oro y regresa a la cima del relevo femenino en pista corta

Photo : YONHAP News

El equipo surcoreano de patinaje de velocidad sobre pista corta consiguió el miércoles 18 (hora local) la segunda medalla de oro para Corea en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.En la victoria, que le significó a Corea la séptima medalla en estas olimpiadas y el primer oro en pista corta, el equipo formado por Choi Min Jeong, Kim Gilli, Shim Suk Hee y Noh Do Hee marcó un tiempo de 4 minutos y 4,014 segundos, terminando primeras en la final femenina de relevos de 3.000 metros en el Milano Ice Skating Arena de Milán.Es también el regreso a lo más alto del podio en relevos femeninos tras ocho años, desde los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018. Con esta hazaña, Choi consiguió su cuarta medalla de oro olímpica, igualando el récord establecido por la exatleta de pista corta Chun Lee Kyung con la mayor cantidad de oros olímpicos de invierno para una atleta surcorena.Corea del Sur buscará un oro adicional en el relevo masculino de 5.000 metros y en la prueba individual femenina de 1.500 metros programada para el sábado 21.