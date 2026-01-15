Ministro de reunificación lamenta las incursiones de drones durante la administración de Yoon

Photo : YONHAP News

En representación del gobierno de Lee Jae Myung, el ministro de Reunificación, Chung Dong Young, lamentó el envío de drones a Corea del Norte durante el gobierno anterior de Yoon Suk Yeol. También afirmó que la actual administración buscará restaurar el acuerdo militar intercoreano de 2018.En una rueda de prensa ofrecida el miércoles 18 en el complejo gubernamental de Seúl, Chung señaló que se decidió expresar esta postura durante una reunión de ministros vinculados a la seguridad, celebrada a comienzos de las vacaciones del Año Nuevo Lunar.El ministro calificó las incursiones con drones como un acto militar imprudente y expresó su pesar ante Pyongyang. Asimismo, manifestó que la administración de Lee ha emitido una declaración formal de preocupación hacia Corea del Norte y que toma el asunto muy serio.Para evitar incidentes similares, Chung indicó que el gobierno planea endurecer las sanciones por incursiones ilegales con drones mediante revisiones legales.Añadió que el Ministerio de Reunificación y los gobiernos locales de las zonas fronterizas establecerán y operarán en marcha un organismo consultivo conjunto para prevenir el lanzamiento de drones y la distribución de folletos contra Pyongyang, garantizando al mismo tiempo apoyo y compensación a los residentes afectados.Asimismo, señaló que el gobierno revisará y buscará restaurar el acuerdo militar intercoreano de 2018, incluidas las zonas de exclusión aérea anteriores.