Kim Yo Jong destaca declaración del ministro de Reunificación surcoreano sobre drones

Photo : YONHAP News

La subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Kim Yo Jong destacó la reciente declaración del ministro de Reunificación de Corea del Sur, Chung Dong Young, sobre el caso de incursión de drones.En un discurso emitido el jueves 19 mediante la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, Kim declaró que valora positivamente la voluntad expresada el día anterior por Chung de prevenir futuras incursiones de drones en el espacio aéreo norcoreano, al reconocer de manera oficial la provocación contra su país.En la declaración, Kim recordó que cualquiera que vulnere los derechos soberanos de la República Democrática de Corea por los medios que sean, se enfrentará a fuertes represalias. La subdirectora anticipó, además, que reforzará la vigilancia en la frontera entre las dos Coreas, enfatizando la necesidad de mantener un control riguroso a lo largo del borde que comparte con un estado enemigo.Previamente, el miércoles 18, el ministro de Reunificación de Corea del Sur anunció la restauración parcial del Acuerdo Militar Intercoreano del 19 de septiembre de 2018 para designar una zona de prohibición de vuelo, medida destinada a evitar nuevos casos de incursión de drones en territorio norcoreano.