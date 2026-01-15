Pyongyang asegura lanzacohetes múltiple adicionales de 600mm

Photo : YONHAP News

Pyongyang ha asegurado sistemas adicionales de lanzacohetes múltiple de 600 milímetros, con alcance suficiente para realizar ataques a casi todas las zonas del territorio surcoreano.Según dio a conocer la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte el jueves 19, la entrega de estas armas al Partido de los Trabajadores por parte de la empresa a cargo de su construcción se llevó a cabo el miércoles 18. La noticia fue cubierta en detalle por el medio junto con fotos de los nuevos equipos de artillería exhibidos frente a la Casa de la Cultura 25 de abril, teatro donde dentro de poco se celebrará el Noveno Congreso del partido norcoreano.El reportaje destacó que el líder supremo del país, Kim Jong Un, presenció la entrega y elogió la alta tecnología aplicada al arma, que combina la precisión de los misiles balísticos tácticos y la potencia de los lanzacohetes múltiple de efectuar ataques consecutivos. También subrayó que los nuevos sistemas cuentan con un diseño de punta dotado de inteligencia artificial.Los lanzacohetes múltiple de 600 mm de Corea del Norte son clasificados por las autoridades de inteligencia de Seúl y Washington como misiles balísticos de corto alcance, en vista de que los proyectiles pueden viajar hasta unos 400 kilómetros, además de estar equipados con un sistema de guía.