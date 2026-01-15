Delegación de Seúl llega a EEUU para negociar proyectos de inversión

Photo : YONHAP News

Una delegación de Seúl para negociar los proyectos de inversión entre Corea del Sur y Estados Unidos llegó el miércoles 18 (hora local) a Washington D.C., liderada por el viceministro adjunto de Industria y Comercio, Park Jung Sung.El objetivo de la visita es coordinar con las autoridades del Departamento de Comercio estadounidense los detalles de las inversiones que empresas surcoreanas prometieron realizar en Estados Unidos a cambio de la rebaja arancelaria, así como los sectores a los que se destinarán, viabilidad comercial y pasos a seguir para su puesta en marcha.Estas consultas serán mantenidas a nivel ejecutivo y si resultan en conclusiones concretas y acordadas por ambas partes, los planes de inversión serán finalmente definidos en reuniones ministeriales. Además, se estima que se considerará como una referencia el primer proyecto de inversión aprobado entre Japón y Estados Unidos el martes 17, consistente en la construcción de una central térmica de gas en Ohio con capital japonés.