Ciudadanos surcoreanos son propuestos como candidatos para el Nobel de la Paz

Photo : YONHAP News

Los ciudadanos surcoreanos que impidieron la imposición del estado de excepción por parte del expresidente Yoon Suk Yeol la noche del 3 de diciembre de 2024, han sido propuestos como candidatos para el Premio Nobel de la Paz.La recomendación proviene de los politólogos de prestigio mundial Pablo Oñate de la Universidad de Valencia, David Farrell de la Universidad College Dublin, Azul Aguiar de la Universidad de Guadalajara y Kim Eui Young de la Universidad Nacional de Seúl, quienes entregaron una carta al Comité Noruego del Nobel proponiendo como candidatos al colectivo ciudadano de Corea del Sur por superar el caos sociopolítico derivado de los hechos del 3 de diciembre.En este sentido, los expertos coincidieron en que las acciones que tomaron los ciudadanos surcoreanos constituyen el más claro ejemplo de resistencia civil no violenta contra una crisis constitucional que pretendía activar de forma ilegal la ley marcial y se refirieron al movimiento como "revolución de la luz".El profesor Kim Eui Young, del Departamento de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Seúl, estuvo a cargo de redactar la carta de recomendación en inglés, recordando en ella que en una realidad marcada por un preocupante retroceso de la democracia, el mundo entero fue testigo de cómo Corea del Sur superó una grave crisis política y recuperó la democracia en apenas seis meses gracias a la fortaleza de su pueblo.