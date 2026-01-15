Menú principal Ver contenido

Tráfico aéreo en Corea del Sur bate récord con más de un millón de vuelos en 2025

Write: 2026-02-19 11:03:51Update: 2026-02-19 13:09:34

Tráfico aéreo en Corea del Sur bate récord con más de un millón de vuelos en 2025

Photo : YONHAP News

El tráfico aéreo nacional e internacional aumentó el año pasado un 6,8% en comparación con 2025, registrando 1.013.830 vuelos y superando por primera vez un millón de vuelos anuales.

Según dio a conocer el Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte el jueves 19, este aumento supone un crecimiento del 20,4% respecto a antes de la pandemia, específicamente a 2019, año en que el tráfico aéreo alcanzó 842.041 vuelos.

El incremento se atribuye a la oferta de vuelos internacionales, que se amplió un 9,4% para cerrar 2025 con 788.531 en total, de los que un 52% fueron operados entre Corea y países del Sudeste Asiático o destinos en la región de China meridional. En cambio, los vuelos domésticos disminuyeron un 1,6% hasta 225.299.

La terminal aérea con mayor tráfico de aviones el año pasado fue el Aeropuerto Internacional de Incheon con 435.360, seguido de los aeropuertos de Jeju y Gimhae, que registraron respectivamente 177.681 y 142.621 vuelos. 
