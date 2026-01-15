Banco central detecta factores adversos a la estabilidad de precios

Photo : YONHAP News

El Banco de Corea diagnostica que iniciado febrero ha aumentado la volatilidad de precios en el país, aunque el mercado financiero internacional se mantiene relativamente estable.En una reunión de análisis de mercado del jueves 19, el vicegobernador del Banco de Corea, Yoo Sang Dae, afirmó que durante el puente festivo por Año Nuevo Lunar el mercado financiero internacional no vivió episodios extraordinarios, aunque se detectan en este momento factores que podrían desestabilizar los precios.Como ejemplos citó la inquietud percibida por los cambios en la política monetaria de muchas naciones, el supuesto de una rentabilidad menor a las expectativas en el sector de inteligencia artificial y los riesgos geopolíticos existentes.El subjefe de la entidad financiera anticipó que debido a que se observan factores adversos a la estabilidad de precios, las autoridades reforzarán el monitoreo de los mercados financiero y cambiario para que no afecten a la economía nacional.