Corea envía observador a primera cita de la Junta de Paz de Trump

Photo : KBS News

El Gobierno enviará un representante con rango de embajador a la primera reunión que celebrará la Junta de Paz, instancia impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump para solucionar conflictos internacionales incluyendo el de la Franja de Gaza.Según información del Ministerio de Relaciones Exteriores, el representante designado es el exembajador de Corea del Sur en Egipto, Kim Yong Hyun, quien asistirá en calidad de observador a la reunión de la Junta, a celebrarse en Washington D.C. el jueves 19 (hora local).Desde el Ministerio explicaron que, si bien Corea aún no ha decidido si sumarse oficialmente a la Junta de Paz, sí estará presente en la primera reunión ya que Estados Unidos invitó a estados que no son miembros a participar como observadores. Se señaló también que la decisión se tomará con calma y después de debates profundos, aunque la postura básica del Gobierno se inclina a contribuir a la paz en Oriente Medio y apoyar la solución de dos Estados en el contexto del conflicto palestino-israelí.Hasta la fecha confirmaron su participación como miembros formales de la Junta de Paz para Gaza unas veinte naciones, entre ellas Arabia Saudita, Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Israel y Turquía.