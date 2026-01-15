Exportaciones surcoreanas logran un nuevo récord en enero

Photo : YONHAP News

Corea del Sur contabilizó en enero un total de 65.800 millones de dólares en exportaciones, cifra que supone un 33,8% más que hace un año, un récord mensual de enero y un aumento por octavo mes consecutivo.Así lo informó el Servicio Nacional de Aduanas el jueves 19, indicando que los sectores que más contribuyeron son el de semiconductores, cuyas exportaciones se duplicaron respecto al mismo mes de 2025, y el automotriz, que exportó un 19% más que en comparación a hace un año.Igualmente aumentaron los envíos de productos petrolíferos y de equipos de comunicación móvil a los mercados extranjeros, en un 7,8% y un 89,7% respectivamente. Las exportaciones de barcos, en cambio, disminuyeron un 1,5% y las de electrodomésticos un 0,6%.Por destinos, los envíos de bienes a China repuntaron en gran medida con un incremento interanual del 46,8%, mientras que los destinados al mercado estadounidense aumentaron un 29,4%. Las exportaciones hacia Japón, al contrario, decrecieron un 4,9%.Gracias al crecimiento de las exportaciones, la balanza de comercio exterior de Corea del Sur arrojó en enero un superávit de 8.700 millones de dólares, al aumentar también las importaciones un 11,6% hasta totalizar 57.100 millones de dólares.