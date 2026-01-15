Seúl y Praga debaten medidas de apoyo a la construcción de reactores en Dukovany

Photo : YONHAP News

El ministro de Industria y Comercio, Kim Jung Kwan, se reunió con el nuevo primer ministro de la República Checa, Andrej Babis y su homólogo, Karel Havlicek el pasado domingo 15 como parte de una visita oficial a Praga.En el encuentro, Kim entregó a Babis la carta de felicitación enviada por el presidente Lee Jae Myung tras asumir el cargo de primer ministro en diciembre, y conversó con el ministro checo de Industria y Comercio sobre la construcción de reactores en la Central Nuclear de Dukovany, en la que participa la compañía energética surcoreana Korea Hydro & Nuclear Power.Ambos autoridades valoraron diversas medidas de apoyo al proyecto, mientras que el ministro surcoreano expresó que a partir de esta colaboración espera que Corea del Sur pueda también formar parte de otro plan de similar índole, relacionado con la planta eléctrica de Temelín.El proyecto de la Central Nuclear de Dukovany abarca la construcción de dos reactores APR1000 de mil megavatios a cargo de la compañía surcoreaba, obras cuyo valor asciende a 407.000 millones de coronas, aproximadamente 26 billones de wones. En tanto, el proyecto de la Central Nuclear de Temelín, es otro plan que promueven las autoridades de Praga sobre el que el anterior Gobierno checo había decidido negociar primero con la misma compañía surcoreana.En presencia de los ministros de Industria de ambos países se firmaron dos subcontratos, incluyendo el establecido entre la empresa Doosan Enerbility del sector energético privado de Corea del Sur y la filial checa que esta administra, Doosan Skoda Power, para el suministro de turbinas.