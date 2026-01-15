KOTRA incentiva acceso de productos coreanos a redes de distribución de otros países

Photo : YONHAP News

La Agencia Coreana para la Promoción del Comercio y las Inversiones, KOTRA por su acrónimo en inglés, llevará a cabo una campaña para asegurar el acceso de los productos nacionales a las redes de distribución de otros países, con la finalidad de fomentar la exportación de bienes de consumo de Corea del Sur.El objetivo es asegurar hasta 336 canales de distribución en sesenta naciones, a partir de los 87 con los que KOTRA ya cuenta gracias a las actividades de promoción de productos desplegadas en 2025. Esta campaña consiste en ayudar a pymes fabricantes de bienes de consumo como alimentos, artículos de moda y cosméticos, a que puedan ofertar estos productos en los mercados extranjeros mediante la cooperación con distribuidoras locales, desde la etapa de firma de contratos de suministro hasta en la publicidad para las ventas.Algunos resultados palpables de este esfuerzo son la entrada de productos de siete empresas surcoreanas a las estanterías de la cadena de supermercados de alta gama Landers de Filipinas o la instalación de una sección exclusiva para bienes de Corea en Mercado Libre, la red de comercio electrónico más importante de América Latina.