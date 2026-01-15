Zona de exclusión aérea será redesignada sin afectar nivel de preparación militar

Photo : KBS News

El Ministerio de Defensa aclaró que la redesignación de una zona de exclusión aérea en la frontera intercoreana se realizará de manera que no afecte al nivel de preparación militar, ni a la seguridad fronteriza.El restablecimiento de una zona de exclusión aérea fue aludido por el ministro de Reunificación, Chung Dong Young, como una medida para impedir futuros casos de incursión de drones en territorio norcoreano. Sin embargo, existe la preocupación de si la capacidad nacional de vigilancia sobre Corea del Norte no se debilitará si solo Seúl procede a redesignar una zona de esa índole, y Pyongyang no lo hace.Al respecto, la portavoz del Ministerio de Defensa, Jeong Bit Na, declaró el jueves 19 que de llevarse a cabo, la restauración de la zona en la frontera se completará restituyendo parcialmente el suspendido Acuerdo Militar Intercoreano del 19 de septiembre de 2018, que incluye el mantenimiento de zonas de exclusión aérea para evitar choques físicos y aumentar la confianza entre las dos Coreas. De reestablecerse, el área abarcará 15 kilómetros hacia el sur en la mitad este y 10 kilómetros en la mitad oeste desde la Línea de Demarcación Militar.Jeong agregó que, no obstante, la prohibición no afectará a los drones usados por las Fuerzas Armadas con fines de entrenamiento, aunque sí a los que son operados a nivel de divisiones o cuerpos de ejército. A la pregunta de si las funciones de estos últimos pueden ser sustituídas por sistemas de vigilancia satelital o aviones de reconocimiento Global Hawk, la portavoz respondió que las autoridades de defensa están analizándolo.