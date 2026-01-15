Photo : YONHAP News

La película "The King's Warden", o "El guardián del rey" en español, superó los cuatro millones de espectadores reunidos, al ser vista por más de 2,6 millones de personas durante el puente festivo por Año Nuevo Lunar, solo entre el 14 y el 18 de febrero.Este resultado comercial sobrepasa el logrado por "Once We Were Us(Fuimos lo que fuimos una vez)", que hasta hace poco se había mantenido como la producción más taquillera de 2026. En el ranking actual de las películas más demandadas en los cines, "The King's Warden" se ubica en el primer lugar, seguida por "Humint" en el segundo puesto, "Choir of God" en el tercero y "Number One" en el cuarto."The King's Warden" mezcla historia y ficción para retratar los cuatro últimos meses de vida del joven rey Danjong de la Dinastía Joseon, destituído por su propio tío —el príncipe Suyang o rey Sejo— tras ser condenado a exilio en la remota localidad de Yeongweol.