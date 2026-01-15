El KOSPI sube más del 3% y el KOSDAQ casi un 5%

Photo : YONHAP News

Finalizado el puente de Año Nuevo Lunar, el mercado de valores de Corea del Sur disfrutó el jueves 19 de una fuerte subida: el índice general KOSPI ganó un 3,09% hasta cerrar la jornada en 5.677,25 puntos, mientras que el parqué paralelo KOSDAQ alcanzó un 4,84%, culminando la sesión en 1.160,71 puntos.En el KOSDAQ, alrededor de las diez y cuarenta de la mañana, las operaciones incluso se suspedieron durante cinco minutos ante una afluencia excesiva de capital por segunda vez en lo que va de 2026.Por otra parte, el tipo de cambio dólar-won, subió 0,6 unidades. Esto significa que la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que el jueves 19 finalizó operaciones en 1.445,5 wones por dólar.