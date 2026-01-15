Lee Hae In termina octava en patinaje artístico individual femenino

Photo : YONHAP News

La patinadora artística Lee Hae In se clasificó entre las 10 mejores en su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno de Italia el jueves 19, logrando sus mejores marcas de la temporada tanto en patinaje libre como en la puntuación total.La coreana terminó octava en prueba individual femenina con 210.56 puntos, tras obtener 140.49 en patinaje libre en el Milano Ice Skating Arena de Milán. Lee había conseguido 70,07 puntos en el programa corto del martes 17.Patinando al ritmo de "Carmen Suite No. 1" de Georges Bizet, Lee abrió su programa libre con una impecable combinación de doble axel y triple toe loop. La joven de 20 años aterrizó todos sus saltos con precisión y obtuvo el máximo nivel 4 en sus tres giros y en la secuencia de pasos al final del programa.Lee sumó 74,15 puntos en la puntuación de elementos técnicos (TES) y 66,34 en la puntuación de componentes del programa (PCS), que evalúa la interpretación, el arte y la coreografía.Otra patinadora Shin Ji A, terminó en el puesto 11 con 206,68 puntos, a solo 1,77 puntos de su mejor marca de la temporada. Shin logró una marca personal de 141,02 puntos en el programa libre, tras haber obtenido 65,66 puntos en el programa corto.En el patinaje libre, interpretado con «Liebestraum No. 3 in A-Flat Minor» de Franz Liszt, Shin tuvo una actuación inestable en un triple loop, pero ejecutó los demás saltos con precisión. Shin recibió 75,05 puntos en la puntuación de elementos técnicos (TES) y 65,97 puntos en la puntuación de componentes del programa (PCS).