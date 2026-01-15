Prensa internacional sigue de cerca la condena a Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

La sentencia a cadena perpetua dictada el jueves 19 contra el expresidente Yoon Suk Yeol, acusado de liderar una insurrección, generó una inmediata y amplia cobertura por parte de los principales medios internacionales.La agencia Reuters señaló en un artículo que el exfiscal terminó siendo víctima de su propia imprudencia, al creer que podía aplastar a sus rivales políticos mediante la imposición de la ley marcial.La cadena estadounidense CNN también informó sobre la noticia y explicó que la declaración de la ley marcial sumió a Corea en el caos político, amenazando con desmantelar décadas de democracia construida tras enormes sacrificios. Asimismo, añadió que la sentencia cierra uno de los capítulos de la mayor crisis política en la historia reciente del país.Por su parte, el diario estadounidense The New York Times y la emisora británica BBC habilitaron espacios de actualización en directo en sus portadas incluso antes del inicio de la audiencia de sentencia, reflejando la magnitud del acontecimiento.La mayoría de los medios japoneses y chinos también difundieron la noticia con carácter urgente. El diario japonés Yomiuri subrayó que, aunque la fiscalía había solicitado la pena de muerte, el tribunal impuso cadena perpetua, recordando que Corea es considerada de facto abolicionista, ya que no ejecuta condenas capitales desde 1997.Por su parte, la agencia oficial china Xinhua informó que el tribunal determinó que la orden de bloquear la Asamblea Nacional tenía como objetivo paralizar su funcionamiento, y concluyó que con aquello el delito de insurrección quedaba acreditado.