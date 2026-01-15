Corea del Norte inaugura el Noveno Congreso del Partido de los Trabajadores

Photo : YONHAP News

Corea del Norte dio inicio al Noveno Congreso del Partido de los Trabajadores, el evento político más importante del país celebrado cada cinco años.Según informó el viernes 20 la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, el congreso inaugurado el día anterior en Pyongyang con alrededor de cinco mil delegados participantes, será una instancia para revisar los logros alcanzados durante el los últimos años y que definirá las líneas de política interna y exterior para el próximo período.En su discurso de apertura, el líder norcoreano Kim Jong Un se refirió extensamente a cuestiones económicas y afirmó que, en comparación con la situación de hace cinco años, el país ha consolidado de manera irreversible su estatus en el ámbito internacional, asegurando que este proceso ha provocado cambios significativos en el panorama político global y en sus relaciones exteriores.Pese a que Kim no mencionó de forma directa a Estados Unidos ni a Corea del Sur, ni tampoco abordó explícitamente las capacidades nucleares de Corea del Norte, algunos expertos han interpretado los dichos del estatus de Corea del Norte en el ámbito internacional como una posible alusión a la reivindicación como Estado poseedor de armas nucleares.