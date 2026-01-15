Cazas de EEUU y China protagonizan momento de tensión sobre el mar Amarillo

Photo : YONHAP News

Un grupo de cazas estadounidenses desplegados en Corea del Sur protagonizó un episodio de tensión con fuerzas aéreas chinas durante un ejercicio realizado sobre el mar Amarillo.Según múltiples fuentes militares citadas el viernes 20, más de diez F-16 estadounidenses despegaron el miércoles 18 desde la base aérea de Osan, en Pyeongtaek, y volaron hacia el área situada entre la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Corea del Sur (KADIZ) y la de China (CADIZ).Al aproximarse a la zona china, Beijing también desplegó cazas, lo que derivó en un breve momento de confrontación aérea entre ambas partes. De acuerdo con las fuentes que informaron sobre el hecho, la tensión aumentó temporalmente, aunque ninguno de los dos bandos ingresó en la zona de identificación del otro.El mando estadounidense en Corea notificó previamente a las Fuerzas Armadas surcoreanas sobre la realización del ejercicio, aunque no precisó el objetivo específico del vuelo. Expertos militares consideran inusual este tipo de actividad cerca de la zona aérea china, y lo han interpretado como un posible mensaje de disuasión hacia Beijing.