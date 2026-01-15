Rusia y China envían mensajes de felicitación a Corea del Norte por Noveno Congreso

Photo : YONHAP News

La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte informó el viernes 20 que tanto el partido gobernante de Rusia como el Partido Comunista de China remitieron mensajes de felicitación al líder norcoreano Kim Jong Un, con motivo de la celebración del Noveno Congreso del Partido de los Trabajadores.En el caso de Rusia, el mensaje fue enviado el miércoles 18 a nombre de Dmitri Medvédev, presidente del partido gobernante Rusia Unida y aliado cercano de Vladímir Putin. Moscú destacó que la asociación estratégica entre ambos países se basa en una larga tradición de cooperación y afirmó que seguirán enfrentando las presiones externas y trabajando por la estabilidad en la región Asia-Pacífico.Por su parte, China envió el jueves 19 un mensaje en nombre del Comité Central del Partido Comunista, subrayando que ambos países son Estados socialistas dirigidos por sus respectivos partidos comunistas y que, bajo la orientación estratégica de sus máximos dirigentes, las relaciones bilaterales han entrado en una etapa histórica en los últimos años. Asimismo, se expresó en el mensaje la disposición de China a impulsar el desarrollo de los vínculos a largo plazo y a promover la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad en la región.