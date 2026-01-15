Corea participa en la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por Trump

Photo : YONHAP News

Corea del Sur participó como país observador en la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Según informó el Ministerio de Exteriores, el encuentro se celebró el jueves 19 (hora local) en Washington D.C., y contó con la presencia del exembajador surcoreano en Egipto, Kim Yong Hyun, como representante del Gobierno.La Cancillería señaló que esta asistencia a la reunión inaugural se enmarca en el respaldo de Corea a los esfuerzos liderados por el presidente Trump para promover la paz en la Franja de Gaza, y afirmó que continuará sumándose a los esfuerzos de la comunidad internacional para fomentar la paz y estabilidad en Oriente Medio.Durante la reunión de la Junta de Paz, Trump señaló que Japón se ha comprometido a organizar un gran evento de recaudación de fondos y añadió contar con la participación de Corea del Sur, Filipinas y Singapur.