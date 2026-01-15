Deuda de los hogares surcoreanos sigue al alza con ritmo de crecimiento moderado

Photo : YONHAP News

La deuda de los hogares en Corea del Sur volvió a aumentar en el cuarto trimestre del año pasado, aunque el ritmo de crecimiento se moderó ante la desaceleración de los préstamos hipotecarios.Según datos provisionales publicados el viernes 20 por el Banco de Corea, el saldo total del crédito de los hogares alcanzó los 1.978,8 billones de wones a finales de diciembre, lo que supone un aumento de 14 billones respecto al trimestre anterior. Este indicador incluye tanto los préstamos concedidos a las familias como el crédito comercial, es decir, los pagos pendientes con tarjeta.Dentro del total, los préstamos a los hogares se situaron en 1.852,7 billones de wones, tras crecer 11,1 billones en el trimestre. Por productos, los préstamos hipotecarios aumentaron en 7,3 billones de wones, una cifra menor a la del tercer trimestre, cuando habían crecido en 12,4 billones. Esta moderación se vincula en parte a las medidas de estabilización del mercado inmobiliario.Por su parte, el crédito comercial sumó 126 billones de wones, con un aumento de 2,8 billones frente al trimestre anterior, en línea con el mayor uso de tarjetas a fin de año.