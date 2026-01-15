Medallista Won Yun Jong es elegido miembro de la Comisión de Atletas del COI

Photo : YONHAP News

El medallista de plata en bobsleigh de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, Won Yun Jong, fue elegido nuevo miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI), según se anunció el jueves 19 en la Villa Olímpica de los Juegos de Invierno 2026.En la elección votaron 2.393 deportistas de los 2.871 con derecho a voto, y fueron elegidos los dos aspirantes más respaldados. De estas cifras, Won obtuvo 1.176 votos, el resultado más alto entre los once candidatos.Tras la votación, Won afirmó que trabajará activamente por el deporte surcoreano y por los atletas de todo el mundo, asegurando que aprovechará esta oportunidad para aprender sobre los procesos y la administración del COI con el fin de representar mejor a los deportistas.Won, quien es medallista de plata en bobsleigh a cuatro de los Juegos Olímpicos de PyeongChang 2018, se convirtió en el tercer surcoreano en integrar la Comisión de Atletas del COI y en el primero proveniente de un deporte de invierno. El mandato es de ocho años y, tras la aprobación formal en la Asamblea General prevista para el día 22, ejercerá como miembro hasta 2034.