Sectores políticos se dividen tras el fallo contra Yoon Suk Yeol

Photo : KBS News

Tras la condena en primera instancia a cadena perpetua del expresidente Yoon Suk Yeol, las reacciones de los principales sectores políticos surcoreanos se dividen.Jung Chung Rae, líder del gobernante Partido Democrático, manifestó su descontento y se refirió a la poca severidad del fallo, calificándolo como un evidente retroceso de la justicia y criticando que se hayan considerado atenuantes como la falta de planificación detallada, la edad avanzada de Yoon o la ausencia de antecedentes en el caso. Aseguró que se trata de una decisión alejada del sentir ciudadano y anunció que impulsará la reforma judicial con mayor rapidez.Por otra parte, Jang Dong Hyuk, líder del principal partido opositor Poder del Pueblo, reiteró que la ley marcial no equivale automáticamente a insurrección y acusó al presidente Lee Jae Myung y al Partido Democrático de ejercer una "dictadura legislativa" y pidió que sean juzgados por la ciudadanía.En este contexto, el líder opositor defendió que ya se ofrecieron disculpas respecto a la ley marcial, además de ya haber expresado una postura distanciada con Yoon, calificando como "semillas de división" las voces internas que exigen una ruptura más clara con el expresidente. Sus declaraciones generaron fuertes críticas dentro del propio partido, donde algunos las tacharon de lamentables y perjudiciales para el bloque conservador.