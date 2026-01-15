Gobierno lanza el Grupo de Impulso a la Economía de Superinnovación

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Economía y Finanzas anunció el jueves 20 la reorganización del anterior Grupo de Estrategias de Nuevo Crecimiento, que pasará a denominarse Grupo de Impulso a la Economía de Superinnovación.La nueva entidad contará con la participación de nueve ministerios, entre ellos el de Economía y el de Ciencia y TIC, y coordinará los 15 proyectos prioritarios incluidos en la estrategia de crecimiento del nuevo Gobierno.Entre las iniciativas figuran los semiconductores de próxima generación, los tanques de carga de gas natural licuado, los superconductores, la energía solar y redes eléctricas avanzadas, la energía eólica marina y los sistemas de transmisión en corriente continua de alta tensión, el hidrógeno verde y los reactores modulares pequeños, así como la biofarmacéutica, el K-Beauty y la industria alimentaria coreana.Además de la coordinación de proyectos prioritarios, el grupo preparará medidas para resolver las dificultades que enfrentan las empresas nacionales y ofrecerá un paquete de apoyo que incluirá incentivos fiscales, financiamiento, formación de talento y mejoras regulatorias.