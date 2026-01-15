Lee ordena revisar los préstamos a propietarios con más de una vivienda

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung anunció que ordenó revisar las normas sobre la ampliación del plazo y la refinanciación de préstamos para propietarios con más de una vivienda.En un mensaje publicado el viernes 20 en redes sociales, Lee señaló que instruyó al Gabinete y a la oficina presidencial respecto a presentar un informe sobre las reglas de crédito aplicables a quienes adquieren una vivienda adicional, así como sobre la situación de las extensiones y refinanciaciones de préstamos de los actuales propietarios con múltiples viviendas.El mandatario afirmó que extender o refinanciar un préstamo tras su vencimiento no difiere, en esencia, de conceder un nuevo crédito. Por ello, indicó que estas operaciones deberían estar sujetas a las mismas restricciones que la compra de una vivienda adicional.El presidente añadió que, si una aplicación inmediata genera un impacto excesivo, las medidas podrían implementarse de forma gradual. Finalmente, subrayó la necesidad de eliminar "un sistema basado en ganancias inmobiliarias sin esfuerzo" y avanzar hacia un país en el que todos puedan vivir mejor.