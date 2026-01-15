Comisión de Comercio Justo propone sanciones por colusión en mercado de la harina

Photo : YONHAP News

La Comisión de Comercio Justo anunció que pronto concluirá la investigación sobre un presunto acuerdo de fijación de precios entre fabricantes de harina y que promoverá sanciones.Las siete empresas investigadas son CJ CheilJedang, Samhwa Flour Mills, Samyang, Daesun Flour Mills, Daehan Flour Mills, Sajo DongA One y Hantop. Según la Comisión, estas compañías habrían coordinado aumentos en el precio de la harina y se habrían repartido los volúmenes de venta durante seis años, entre noviembre de 2019 y octubre del año pasado.La Comisión estima que las ventas relacionadas con estas prácticas ascienden a 5,8 billones de wones y de acuerdo con la legislación vigente, podría imponerse una multa de hasta el 20% de dichos ingresos. Las siete empresas coludidas concentran cerca del 88% del mercado de venta directa de harina a fabricantes de alimentos, como productores de fideos instantáneos, pan y galletas.