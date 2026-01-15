Menú principal Ver contenido

Economía

Ventas minoristas surcoreanas crecen por primera vez en cuatro años

2026-02-20

Photo : YONHAP News

Las ventas minoristas en Corea aumentaron el año pasado un 0,5% interanual, revirtiendo tres años consecutivos de caídas y marcando su primer crecimiento en cuatro años. 

Así lo informó el viernes 20 la Agencia Nacional de Datos en su reporte sobre la economía regional del cuarto trimestre y del conjunto de 2025, donde las ventas minoristas son uno de los principales indicadores del consumo interno.

Por regiones, el consumo creció en Incheon, Sejong y Ulsan, impulsado por la venta de automóviles, combustible y grandes supermercados. En cambio, disminuyó en la isla de Jeju, Seúl y la provincia de Gyeongsang del Norte, principalmente por la caída en tiendas libres de impuestos, supermercados y comercios especializados.

En cuanto a la producción industrial, aumentó un 1,6% interanual, gracias al sector de semiconductores y componentes electrónicos. Por su parte, la producción de servicios creció un 1,9%, mientras que las exportaciones registraron un alza del 3,6%, apoyadas en mayores envíos de memorias semiconductoras, buques y productos de la industria pesada.
