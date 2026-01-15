“APT.” de Rosé lidera la lista de sencillos más vendidos en 2025

Photo : YONHAP News

"APT.", la colaboración de Rosé, integrante de BLACKPINK, con la estrella pop estadounidense Bruno Mars, se convirtió en la primera canción de K-pop en liderar la lista global anual de sencillos más vendidos del mundo.Así lo informó el jueves 19 la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), al anunciar que el tema encabezó la Global Single Chart de 2025, un ranking que clasifica cada año las canciones más populares del mundo en función del consumo digital y las descargas.La organización explicó que "APT." logró liderar la lista gracias al éxito sostenido a nivel mundial y destacó que es la primera vez que un artista fuera de Norteamérica o Europa alcanza el primer puesto en esta clasificación, dando cuenta que también se trata de la primera canción número uno en la historia del ranking que incluye letras en un idioma distinto del inglés.Por su parte, la canción "Golden", parte de la banda sonora original de la película animada de Netflix "K-Pop Demon Hunters", ocupó el segundo lugar, detrás de "APT.".